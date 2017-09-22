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    Кубинец Ригондо обещает отомстить Ломаченко за "русские мультики"

    (обновлено: )7610
    Поединок за титул чемпиона мира по версии WBO между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо пройдет 9 декабря в знаменитом нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гарден".
    Василий Ломаченко. Архивное фото
    Василий Ломаченко/Facebook

    КИЕВ, 22 сен — РАИ Новости Украина. Кубинский боксер Гильермо Ригондо рассказал о подготовке к бою против чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO украинца Василия Ломаченко, пообещав отомстить за "каждый русский мультик", который его заставляли смотреть. 

    Кубинец повеселил болельщиков, пояснив, что поможет ему настроиться на бой.

    "Это не его вина. Но 9 декабря я буду мстить Ломаченко за каждый русский мультфильм, который меня заставляли смотреть в детстве", — написал Ригондо в Twitter, добавив к записи кадр из "Крокодила Гены".

    Скриншот @RigoElChacal305
    Комментарий кубинского боксера Гильермо Ригондо

    Ранее РИА Новости Украина сообщало о том, что Ломаченко назвал Ригондо "шкваркой"

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