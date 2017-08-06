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    Спорт

    Стало известно сколько Ломаченко заработает за бой с Марриагой

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    Украинский боксер чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заработает 750 тысяч долларов. Его соперник по главному поединку шоу Мигель Марриага получит сумму в 15 раз меньше - 50 тысяч долларов.
    Василий Ломаченко с поясом суперчемпиона WBO
    lomachenkovasiliy

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Журналист ESPN Дэн Рафаэль со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Калифорния опубликовал размеры гонораров боксеров вечера бокса 5 августа в Лос-Анджелесе.

    Василий Ломаченко — Джейсон Соса
    БОКС / "Украинские Атаманы"
    Боксерская коррида от Ломаченко

    Украинский боксер чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заработает 750 тысяч долларов. Его соперник по главному поединку шоу Мигель Марриага получит сумму в 15 раз меньше — 50 тысяч долларов.

    Мигель Анхель Марриага провел на профессиональном ринге 27 боев, 25 из которых выиграл. Боксеру сейчас 30 лет, и на профиринге он с 2009 года. Марриага дважды подходил к титульному бою, но оба раза уступал. Сначала Николасу Уолтерсу, а затем Оскару Вальдесу.

    Ранее сообщалось, что поединок Василия Ломаченко и Мигеля Марриаги состоится 5 августа в Лос-Анджелесе. Начало – 6 августа в 5:00.

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