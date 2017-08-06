Стало известно сколько Ломаченко заработает за бой с Марриагой

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Журналист ESPN Дэн Рафаэль со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Калифорния опубликовал размеры гонораров боксеров вечера бокса 5 августа в Лос-Анджелесе.

Украинский боксер чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заработает 750 тысяч долларов. Его соперник по главному поединку шоу Мигель Марриага получит сумму в 15 раз меньше — 50 тысяч долларов.

Мигель Анхель Марриага провел на профессиональном ринге 27 боев, 25 из которых выиграл. Боксеру сейчас 30 лет, и на профиринге он с 2009 года. Марриага дважды подходил к титульному бою, но оба раза уступал. Сначала Николасу Уолтерсу, а затем Оскару Вальдесу.

Ранее сообщалось, что поединок Василия Ломаченко и Мигеля Марриаги состоится 5 августа в Лос-Анджелесе. Начало – 6 августа в 5:00.