КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Чемпион мира в полулегком весе по версии Всемирной боксерской ассоциация (WBO) Василий Ломаченко получил пояс суперчемпиона WBO, о чем украинец сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Вручение прошло во время финальной пресс-конференции по поводу его боя с колумбийцем Мигелем Марриагой.

lomachenkovasiliy Василий Ломаченко с поясом "суперчемпиона" WBO

Бой Василия Ломаченко с Мигелем Марриагой состоится 5 августа в Лос-Анджелесе.

В 2014 году Ломаченко в Сан-Антонио в своем втором поединке на профи-ринге, на кону в котором стоял пояс WBO в полулегком весе, проиграл опытному боксеру Салидо. На данный момент это единственное поражение украинца.

Напомним, накануне стало известно, что легендарный боксер Владимир Кличко принял решение завершить карьеру.