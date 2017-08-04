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    Спорт

    Ломаченко получил пояс суперчемпиона WBO

    (обновлено: )51
    Вручение пояса суперчемпиона WBO состоялось во время финальной пресс-конференции по поводу боя Василия Ломаченко с колумбийцем Мигелем Марриагой, который пройдет в субботу, 5 августа.
    Василий Ломаченко. Архивное фото
    toprank.com

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Чемпион мира в полулегком весе по версии Всемирной боксерской ассоциация (WBO) Василий Ломаченко получил пояс суперчемпиона WBO, о чем украинец сообщил в своем аккаунте в Instagram.

    Вручение прошло во время финальной пресс-конференции по поводу его боя с колумбийцем Мигелем Марриагой.

    lomachenkovasiliy
    Василий Ломаченко с поясом "суперчемпиона" WBO

    Бой Василия Ломаченко с Мигелем Марриагой состоится 5 августа в Лос-Анджелесе.

    В 2014 году Ломаченко в Сан-Антонио в своем втором поединке на профи-ринге, на кону в котором стоял пояс WBO в полулегком весе, проиграл опытному боксеру Салидо. На данный момент это единственное поражение украинца.  

    Напомним, накануне стало известно, что легендарный боксер Владимир Кличко принял решение завершить карьеру.

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