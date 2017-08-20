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    Поклонники Ломаченко возмутились его быстрой езде на авто по ночной трассе

    (обновлено: )152
    Многие поклонники выразили недовольство спортсмену за то, что он ехал по трассе на огромной скорости. Отметим, что Ломаченко также отвлекался на мобильный телефон за рулем машины.
    Василий Ломаченко лихачит на ночной трассе
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версии WBO украинец Василий Ломаченко выложил в соцсети видео, подписав его: "Молния вернулась домой". На видео видно, как Ломаченко во время езды отвлекается на мобильный телефон за рулем машины, которая едет по ночной дороге со скоростью выше 220 км/ч.

    Молния вернулась домой🤖

    Публикация от Lomachenko LOMA Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Авг 19 2017 в 2:15 PDT

    Фанатов боксера возмутил данный поступок, потому многие выразили свое недовольство в комментариях.

    Скриншот комментария возле видео Ломаченко
    Скриншот комментария возле видео Ломаченко
    Скриншот комментария возле видео Ломаченко
    Скриншот комментария возле видео Ломаченко
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