Поклонники Ломаченко возмутились его быстрой езде на авто по ночной трассе

Скриншот с видео

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версии WBO украинец Василий Ломаченко выложил в соцсети видео, подписав его: "Молния вернулась домой". На видео видно, как Ломаченко во время езды отвлекается на мобильный телефон за рулем машины, которая едет по ночной дороге со скоростью выше 220 км/ч.

Молния вернулась домой🤖 Публикация от Lomachenko LOMA Vasiliy (@lomachenkovasiliy) Авг 19 2017 в 2:15 PDT

Фанатов боксера возмутил данный поступок, потому многие выразили свое недовольство в комментариях.

Скриншот комментария возле видео Ломаченко

Скриншот комментария возле видео Ломаченко

Скриншот комментария возле видео Ломаченко