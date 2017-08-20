Поклонники Ломаченко возмутились его быстрой езде на авто по ночной трассе

Скриншот с видео
КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Чемпион мира по версии WBO украинец Василий Ломаченко выложил в соцсети видео, подписав его: "Молния вернулась домой". На видео видно, как Ломаченко во время езды отвлекается на мобильный телефон за рулем машины, которая едет по ночной дороге со скоростью выше 220 км/ч.
Фанатов боксера возмутил данный поступок, потому многие выразили свое недовольство в комментариях.
Скриншот комментария возле видео Ломаченко
Скриншот комментария возле видео Ломаченко
Скриншот комментария возле видео Ломаченко
Скриншот комментария возле видео Ломаченко