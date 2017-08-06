"Хочу объединить пояса". Ломаченко прокомментировал победный бой

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко прокомментировал победный бой против колумбийца Мигеля Марриаги. Об этом сообщает телеканал ESPN.

"Спасибо всем, кто меня поддерживал. Это был очень интересный бой для меня. Я получил много опыта. Рассечение? Да, мне нужно тренировать мою защиту, работать над этим. Для меня неважно, с кем боксировать, я хочу боксировать и объединить пояса", — сказал Ломаченко сразу после боя.

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум также поделился впечатлениями от боя Ломаченко-Марриага.

"Я никогда не видел такого раньше. Он невероятный. Он обладает не только хорошими знаниями, но и умениями, которых я раньше никогда не встречал. Скорость, рефлексы — все на высоком уровне. Кто делал так до Ломаченко? Мохаммед Али. Возможные соперники? Думаю, есть несколько ребят, в том числе и Гильермо Ригондо, а также Салидо и Мигель Берчельт", — сказал Арум.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира в первом легком весе по версии Всемирной боксерской организации, победив колумбийца Мигеля Марриагу.