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    Спорт

    Украинскую легкоатлетку лишили золотой медали Универсиады-2017

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    На финишной прямой в забеге на 800 метров украинка показала второй результат, однако кубинка Роз Мари Альманза была дисквалифицирована из-за нарушения правила 163.3b. Позже кубинка опротестовала это решение.
    Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова
    uaf.org.ua

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Украинскую легкоатлетку Ольга Ляхову, которая ранее завоевала золотую медаль Универсиады-2017, лишили этой награды.

    "Золото" отдали спортсменке из Кубы, которую ранее дисквалифицировали, пишет Xsport.

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    На финишной прямой в забеге на 800 метров украинка действительно показала второй результат, однако кубинка Роз Мари Альманза была дисквалифицирована из-за нарушения правила 163.3b, согласно которому спортсмен не имеет права заступать за пределы дорожки.

    Скриншот
    Турнирная таблица Универсиады-2017

    Судя по окончательным результатам, кубинская команда обжаловала дисквалификацию и их спортсменке вернули золотую медаль (см. выше).

    Ранее сообщалось, что украинский пловец Говоров завоевал "золото" в Тайбэе, установив рекорд. 

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