Пловец Романчук принес Украине первое "золото" Универсиады

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КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Пловец Михаил Романчук в заплыве на 400 метров вольным стилем получил первую золотую медаль для Украины на 29-й Всемирной летней Универсиаде, сообщает сайт соревнований.

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21-летний украинец установил рекорд Универсиады, преодолев дистанцию ​​за 3 минуты и 45,96 секунды, и принес Украине первую медаль высшей пробы.

Напомним, Всемирная летняя Универсиада проходит в Тайбэе.

В начале августа сборная Украины по стрельбе завоевала "золото" Чемпионата Европы.