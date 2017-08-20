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    Пловец Романчук принес Украине первое "золото" Универсиады

    (обновлено: )53
    Спортсмен установил рекорд Универсиады, преодолев дистанцию на 400 метров ​​за 3 минуты и 45,96 секунды, и принес Украине первую медаль высшей пробы.
    Михаил Романчук
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Пловец Михаил Романчук в заплыве на 400 метров вольным стилем получил первую золотую медаль для Украины на 29-й Всемирной летней Универсиаде, сообщает сайт соревнований.

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    21-летний украинец установил рекорд Универсиады, преодолев дистанцию ​​за 3 минуты и 45,96 секунды, и принес Украине первую медаль высшей пробы.

    Напомним, Всемирная летняя Универсиада  проходит в Тайбэе.

    В начале августа сборная Украины по стрельбе завоевала "золото" Чемпионата Европы.

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