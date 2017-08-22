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    Украинский пловец Говоров завоевал "золото" в Тайбэе, установив рекорд

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    В финале соревнования на дистанции 50 метров баттерфляем Андрей Говоров показал время 22.90 секунды, что является новым рекордом турнира.
    Украинский пловец Андрей Говоров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Украинец Андрей Говоров завоевал золотую награду на летней Универсиаде-2017, которая проходит в Тайбэе (Тайвань), победив на своей коронной дистанции – 50 метров баттерфляем, сообщает официальный сайт соревнований.

    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто. Видео
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    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

    В финале Говоров показал время 22.90 секунды, что является новым рекордом турнира.

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    Кроме того, этот заплыв принес в копилку сборной Украины еще и бронзовую награду. Ее завоевал Андрей Хлопцов, разделив третью ступень пьедестала с Энрике де Соузой Мартинсом из Бразилии. Оба показали время 23.54 секунды. "Серебро" досталось россиянину Андрею Жилкину (23.40).

    "Золото" Говорова стало для Украины вторым на нынешней Универсиаде, первую медаль высшей пробы также завоевал пловец – Михаил Романчук на дистанции 400 метров вольным стилем. 

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