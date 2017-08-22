Немецкий таблоид назвал Владимира Кличко "примером года"

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КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Немецкий таблоид Bild назвал украинского боксера Владимира Кличко "Примером года". Это произошло в Гамбурге, на церемонии "15. SPORT BILD-Award", сообщает Bild.de.

Сам боксер отметил, что "никогда не выигрывал так много, как сейчас и признался, что не ожидал получить приз после поражения в последнем бою с Джошуа.

"Сегодня я могу праздновать столько, сколько захочу, не думая о тренировках на следующее утро", — рассказал он в интервью.

Это стало его первым появлением на публике после объявления три недели назад о завершении карьеры.

Кличко стал одним из победителей года по версии Bild. Другими победителями в различных номинациях стали экс-футболист "Баварии" Филипп Лам и действующий игрок Марко Русс, футболист и тренер Оттмар Хитцфельд, футбольный клуб RB Leipzig, спринтер Марсель Киттель.