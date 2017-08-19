Кличко объяснил, почему Киев "пасет задних" в рейтинге комфортности

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Зарубежные эксперты поместили Киев в последнюю десятку рейтинга наиболее комфортных для жизни городов потому что они переносят ситуацию на востоке страны на столицу, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя рейтинг, который составил The Economist, сообщает пресс-служба политика.

Он отметил, что по сравнению с 2016 годом, Киев остался на том же месте в рейтинге (сто тридцать первый), а по сравнению с 2015-м поднялся на одну позицию (с 132-го места).

Кличко напомнил, что рейтинг комфортности городов The Economist состоит из пяти категорий — стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура.

В каждой категории эксперты выставляют несколько оценок, из которых определяется среднее в категории, а затем — суммарный рейтинг города.

"Важность каждой категории для жизни человека — разная, учитывающие аналитики журнала. Так стабильность в городе, по мнению экспертов, занимает 25% суммарного рейтинга. Они переносят ситуацию на востоке нашей страны в столицу, поэтому, несмотря на покой и безопасность на улицах нашего города, здесь мы имеем низкую оценку — 35 баллов ", — отметил Кличко.

По его мнению, этот рейтинг — проекция оценки экспертами того, что происходит в стране.

Напомним, согласно ежегодному исследованию, которое проводят эксперты аналитического подразделения журнала The Economist, Киев занимает 131 место из 140 в списке самых комфортных для жизни городов.