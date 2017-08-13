"Мотивация уже не та". Кличко назвал причину ухода из бокса

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Легенда украинского бокса, двукратный чемпион мира Владимир Кличко рассказал в интервью Bild, что мог заработать за реванш против чемпиона IBO, IBF, WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) 20 миллионов фунтов, а также объяснил причину ухода из бокса.

"У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа. У меня была тысяча причин согласиться на матч-реванш, и столько же — чтобы завершить карьеру. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла, — приводит слова Кличко ZN.ua.

"Я заметил, что мотивация была не на том уровне. Даже возможные 20 миллионов, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение. Если бы я продолжал драться только из-за денег, я бы обманывал себя", — добавил боксер.

Ранее было объявлено, что 41-летний Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, решил уйти из профессионального бокса.

Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). Украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 кг.

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Профессиональную карьеру Кличко начал в 1996 году, владел чемпионскими поясами по версиям WBO, WBA, IBF, IBO.