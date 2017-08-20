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    "Динамо" разгромило "Сталь" в матче чемпионата Украины

    (обновлено: )21
    В киевском клубе голы забили Артем Беседин, Артем Кравец и Домагой Вида. У гостей отличился Орест Кузык. "Динамо" с 16 очками лидирует в чемпионате Украины, "Сталь" с 6 баллами идет седьмой.
    Футболисты Динамо
    dynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Футбольный клуб киевское "Динамо" обыграло "Сталь" (Каменское) в матче шестого тура чемпионата Украины по футболу, пишет Р-Спорт.

    Встреча, прошедшая в воскресенье в Киеве, завершилась со счетом 4:1 в пользу "Динамо". В составе победителей голы забили Артем Беседин (2-я минута), Артем Кравец (26, 65) и Домагой Вида (41). У гостей отличился Орест Кузык (54).

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    "Динамо" с 16 очками лидирует в чемпионате Украины, "Сталь" с 6 баллами идет седьмой.

    В других встречах дня зафиксированы следующие результаты:

    "Звезда" (Кропивницкий) – "Заря" (Луганск) – 2:1,

    "Карпаты" (Львов) – "Александрия" – 0:0,

    "Ворскла" (Полтава) – "Мариуполь" – 1:0.

    Ранее "Шахтер" обыграл "Олимпик" в матче чемпионата Украины.

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