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    ФХУ займется скандальным признанием украинских хоккеистов в сдаче матча

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    В релизе ФХУ, в частности, говорится, что "Федерация хоккея Украины должна принять решение по сложившейся ситуации на своем заседании, которое состоится в понедельник, 21 августа".
    Сборная Украины по хоккею
    /wmia2017.iihf.com/Andrey Basevich

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Федерация хоккея Украины (ФХУ) проведет заседание, посвященное ситуации вокруг возможного признания двух игроков сборной Украины в попытке сдать матч на чемпионате мира в дивизионе IА против сборной Южной Кореи, сообщает интернет-издание "Обозреватель".

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    Как сообщает издание, в его распоряжении оказались расписки вратаря Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы. Утверждается, что они пообещали вернуть неназванным лицам по 30 тысяч долларов при невыполнении ими задачи по достижению командой фиксированного результата в том случае, если сборная Украины не проиграет команде Южной Кореи с разницей в две и больше шайбы.

    Встреча состоялась 28 апреля в Киеве и завершилась поражением украинцев в серии буллитов — 1:2. Украинская команда по итогам турнира вылетела в дивизион IВ, а команда Южной Кореи пробилась в элиту мирового хоккея.

    "Федерация хоккея Украины должна принять решение по сложившейся ситуации на своем заседании, которое состоится в понедельник, 21 августа", — говорится в материале.

    Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина проиграла немке Юлии Гергес и покинула теннисный турнир в Цинциннати. 

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