На ЧМ по легкой атлетике обновлен рекорд по спортивной ходьбе

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Португальская легкоатлетка Инеш Энрикеш выиграла золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км, обновив мировой рекорд, сообщает Р-Спорт.

Энрикеш в воскресенье финишировала с результатом 4 часа 5 минут 56 секунд.

Прежнее достижение также принадлежало Энрикеш, которая показала время 4:08.26 в январе 2017 года в Португалии.

Женская ходьба на 50 км впервые включена в программу мировых первенств.

Ранее сообщалось, что в Лондоне завершились соревнования чемпионата мира по легкой атлетике в секторе для прыжков высоту среди женщин, где украинка Юлия Левченко заняла второе место.