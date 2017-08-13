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    На ЧМ по легкой атлетике обновлен рекорд по спортивной ходьбе

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    Сообщается, что португальская легкоатлетка Инеш Энрикеш финишировала с результатом 4 часа 5 минут 56 секунд, чем обновила рекорд в спортивной ходьбе на 50 км.
    Легкая атлетика
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Португальская легкоатлетка Инеш Энрикеш выиграла золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 50 км, обновив мировой рекорд, сообщает Р-Спорт.

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    Энрикеш в воскресенье финишировала с результатом 4 часа 5 минут 56 секунд.

    Прежнее достижение также принадлежало Энрикеш, которая показала время 4:08.26 в январе 2017 года в Португалии.

    Женская ходьба на 50 км впервые включена в программу мировых первенств.

    Ранее сообщалось, что в Лондоне завершились соревнования чемпионата мира по легкой атлетике в секторе для прыжков высоту среди женщин, где украинка Юлия Левченко заняла второе место.

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