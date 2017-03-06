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    Бурная радость Елены Левченко на чемпионате Европы в Белграде

    (обновлено: )8
    Первую медаль Украине на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещениях принесла Юлия Левченко. В сети появилось видео неописуемой радости спортсменки после достижения личного рекорда в секторе прыжков в высоту.
    Facebook НОК Украины

    Левченко с личным рекордом стала третьей по прыжкам в высоту (1,94 м), уступив олимпийской чемпионке Рут Бейтиа только по попытками. Оксана Окунева была четвертой (1,92 м). Победила литовка Айрине Пальшите (2,01 м — лучший результат сезона в Европе).

    Ранее сообщалось, что в пятницу-воскресенье в Белграде (Сербия) состоялся чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях, где украинские спортсмены завоевали пять наград, сообщает официальный сайт соревнований. На счету нашей команды 1 "серебро" и 4 "бронзы".

    Смотрите также: Украинки завоевали "серебро" на ЧМ по биатлону

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