Бурная радость Елены Левченко на чемпионате Европы в Белграде

Левченко с личным рекордом стала третьей по прыжкам в высоту (1,94 м), уступив олимпийской чемпионке Рут Бейтиа только по попытками. Оксана Окунева была четвертой (1,92 м). Победила литовка Айрине Пальшите (2,01 м — лучший результат сезона в Европе).

Ранее сообщалось, что в пятницу-воскресенье в Белграде (Сербия) состоялся чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях, где украинские спортсмены завоевали пять наград, сообщает официальный сайт соревнований. На счету нашей команды 1 "серебро" и 4 "бронзы".

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