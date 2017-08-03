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    Федерация легкой атлетики отстранила двух спортсменок от ЧМ

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    Исполком Федерации легкой атлетики Украины отстранил спортсменок из-за возбуждения Международной ассоциацией легкоатлетических федераций дисциплинарных производств в отношении легкоатлеток.
    Легкая атлетика
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Исполком Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) исключил из состава национальной сборной на чемпионат мира в Лондоне двух спортсменок, специализирующихся в беге на короткие дистанции, — Ольгу Земляк и Олесю Повх, сообщается на официальном сайте ФЛАУ.

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    Такое решение принято исполкомом ФЛАУ в связи с возбуждением Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) дисциплинарных производств в отношении легкоатлеток. Из состава украинской делегации также исключен тренер Земляк Сергей Басенко, сообщает Р-Спорт.

    Повх — бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпионата мира-2011, чемпионка Европы-2010 в эстафете 4х100 метров, Земляк — чемпионка Европы 2012 года в эстафете 4х400 метров.

    Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне пройдет 4-13 августа.

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