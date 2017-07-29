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    Выживший в авиакатастрофе футболист "Шапекоэнсе" вернется на поле

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    Левый защитник Алан Рушел, проведший более двух недель в больнице после аварии, перенес операцию на спине. Он вернется на поле 7 августа в товарищеском матче с испанской "Барселоной".
    Логотип ФК Шапекоэнсе
    twitter.com/ChapecoenseReal

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Алан Рушел, один из трех футболистов бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", которым удалось выжить в авиакатастрофе в Колумбии, вернется на поле 7 августа в товарищеском матче с испанской "Барселоной", сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-службу бразильской команды.

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    ODN/youtube
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    Левый защитник Рушел, проведший более двух недель в больнице после аварии, перенес операцию на спине.

    "Возвращение Алана является важным этапом в процессе его выздоровления и строительства клуба. Учитывая важность такой игры… кажется, что это идеальный матч для возвращения", — говорится в заявлении "Шапекоэнсе" в преддверии игры, которая пройдет на домашнем стадионе каталонцев "Камп Ноу".

    Трагедия произошла 29 ноября 2016 года недалеко от колумбийского города Медельин. На борту самолета находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.

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