"Шапекоэнсе" сыграл первый матч после авиакатастрофы

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Футболисты клуба "Шапекоэнсе" сыграли вничью с действующим чемпионом Бразилии "Палмейрасом" в товарищеском матче, сообщает Р-Спорт.

Это была первая игра для "Шапекоэнсе" после авиакатастрофы, в результате которой погибли большинство игроков и членов тренерского штаба клуба.

Встреча прошла в субботу на стадионе "Шапекоэнсе" Arena Conda в Шапеко, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Дуглас Гролли (14-я минута) и Амарал (47). Авторами голов у чемпиона страны стали Рафаэл Вейга (11) и Витор Карвалью (78).

Напомним, авиакатастрофа произошла 29 ноября недалеко от колумбийского города Медельин. На борту самолета находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.