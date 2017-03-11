Семьи погибших футболистов бразильского "Шапекоэнсе" требуют компенсаций

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КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина. Вдовы футболистов бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", погибших в авиакатастрофе в прошлом году в Колумбии, предъявили финансовые претензии к клубу.

По сообщению Folha de Sao Paulo, женщины настаивают на пересмотре выплаченных им сумм компенсаций с учетом премиальных игроков и прав на использование их изображений в рекламе. Также вдовы и родные требуют уплаты денег за моральный ущерб и пенсий.

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Сразу после трагедии клуб осуществил ряд выплат родным погибших, однако теперь они заявили, что им было заплачено мало. Руководство "Шапекоэнсе" в ответ уже заявило, что клуб не может считать себя ответственным за авиакатастрофу.

Трагедия произошла 29 ноября 2016 года недалеко от колумбийского города Медельин. На борту самолета находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.