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    Семьи погибших футболистов бразильского "Шапекоэнсе" требуют компенсаций

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    Крушение самолета с футболистами в Колумбии (45)

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    Не менее пяти вдов футболистов бразильского клуба настаивают на пересмотре выплаченных им сумм компенсаций с учетом премиальных игроков и прав на использование их изображений в рекламе.
    На месте крушения самолета, на борту которого были футболисты Шапекоэнсе, в Колумбии
    © Twitter Cr Wilson Pardo

    КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина. Вдовы футболистов бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", погибших в авиакатастрофе в прошлом году в Колумбии, предъявили финансовые претензии к клубу.

    В Бразилии почтили память погибших футболистов
    ODN/youtube
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    По сообщению Folha de Sao Paulo, женщины настаивают на пересмотре выплаченных им сумм компенсаций с учетом премиальных игроков и прав на использование их изображений в рекламе. Также вдовы и родные требуют уплаты денег за моральный ущерб и пенсий.

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    Сразу после трагедии клуб осуществил ряд выплат родным погибших, однако теперь они заявили, что им было заплачено мало. Руководство "Шапекоэнсе" в ответ уже заявило, что клуб не может считать себя ответственным за авиакатастрофу.

    Трагедия произошла 29 ноября 2016 года недалеко от колумбийского города Медельин. На борту самолета находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В авиакатастрофе выжили шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.

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