"Шапекоэнсе" проведет первый матч после авиакатастрофы

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Бразильский футбольный клуб "Шапекоэнсе", потерявший большую часть игроков главной команды в авиакатастрофе, проведет свой первый матч после трагедии 21 января, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Встреча пройдет на домашнем стадионе "Шапекоэнсе" Arena Conda в Шапеко, а соперником хозяев станет действующий чемпион Бразилии "Палмейрас".

Авиакатастрофа произошла 29 ноября недалеко от колумбийского Медельина. На борту самолета находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе", летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками "Шапекоэнсе": Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.

Ранее спортивный директор "Шапекоэнсе" Руи Кошта сообщил, что клуб в ближайшее время намерен подписать около 20 новых футболистов, чтобы восстановить команду.

Чемпионат штата Санта-Катарина, в котором выступает "Шапекоэнсе" стартует 26 января.