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    Федерер стал восьмикратным победителем "Уимблдона"

    (обновлено: )22
    Как сообщается, в финале соревнования швейцарский теннисист Роджер Федерер нанес поражение представителю Хорватии Марину Чиличу. Результат встречи - 6:3. 6:1, 6:4.
    Роджер Федерер
    Associated Press Bill Kostroun

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Швейцарский теннисист Роджер Федерер завоевал звание победителя турнира серии "Большого шлема" "Уимблдон"-2017 в мужском одиночном разряде, сообщает АР.

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    В финале соревнования он нанес поражение представителю Хорватии Марину Чиличу. Результат встречи — 6:3. 6:1, 6:4, передает "112 Украина".

    Таким образом, 35-летний Федерер стал восьмикратным победителем "Уимблдона", теперь в общей сложности на его счету 19 выигранных турниров "Большого шлема". Помимо "Уимблдона", он по пять раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США, один раз — "Ролан Гаррос".

    Ранее сообщалось, что швейцарец Роджер Федерер вышел в финал Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в Лондоне. В пятницу в матче 1/2 финала третья ракетка турнира Федерер обыграл чеха Томаша Бердыха (11-й номер посева) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. На корте соперники провели 2 часа 18 минут.

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