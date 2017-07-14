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    Спорт

    Федерер вышел в финал Уимблдона

    (обновлено: )51
    Швейцарец Роджер Федерер в матче 1/2 финала обыграл чеха Томаша Бердыха - 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. Поединок продолжался 2 часа 18 минут.
    Роджер Федерер
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в Лондоне, сообщает Р-Спорт.

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    В пятницу в матче 1/2 финала третья ракетка турнира Федерер обыграл чеха Томаша Бердыха (11-й номер посева) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), 6:4. На корте соперники провели 2 часа 18 минут.

    В финале швейцарец, который является семикратным победителем турнира, встретится с хорватом Марином Чиличем (7), который ранее в полуфинале нанес поражение американцу Сэму Куэрри (24).

    Финальная игра мужского Уимблдона-2017 состоится в воскресенье.

    Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина уступила латвийской спортсменке Елене Остапенко в четвертом раунде Уимблдона, который проходит в Лондоне. Победительница "Ролан Гаррос"-2017 Остапенко (13-я сеяная) в четвертом круге обыграла Свитолину (4) со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

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