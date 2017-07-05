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    Свитолина уверенно вышла в третий круг Уимблдонского теннисного турнира

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    Украинка, посеянная под четвертым номером, во втором круге переиграла итальянку Франческу Скьявоне со счетом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 52 минуты.
    Элина Свитолина
    REUTERS Peter Cziborra

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина преодолела второй круг Уимблдонского турнира.

    Свитолина, посеянная на турнире под четвертым номером, во втором круге переиграла итальянку Франческу Скьявоне со счетом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 52 минуты.

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    Соперница Свитолиной по третьему кругу определится в матче между немкой Кариной Виттхёфт и белоруской Ариной Соболенко.

    Ранее сообщалось, что Элина Свитолина получила травму ноги

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