Свитолина уверенно вышла в третий круг Уимблдонского теннисного турнира

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина преодолела второй круг Уимблдонского турнира.

Свитолина, посеянная на турнире под четвертым номером, во втором круге переиграла итальянку Франческу Скьявоне со счетом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 52 минуты.

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Соперница Свитолиной по третьему кругу определится в матче между немкой Кариной Виттхёфт и белоруской Ариной Соболенко.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина получила травму ноги.