Теннисистка Винус Уильямс стала виновницей смертельной аварии - СМИ

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Американская теннисистка Винус Уильямс стала виновницей дорожной аварии, в которой погиб человек, сообщает TMZ.

Авария произошла 9 июня в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. На одном из перекрестков города 37-летняя Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии пассажир другой машины, 78-летний мужчина Джером Барсон, получил тяжелую травму головы и через 14 дней скончался в больнице. Его супруга, управлявшая автомобилем, также была госпитализирована с множественными ушибами и переломами.

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Согласно отчету полиции, на который ссылается издание, виновницей аварии является знаменитая теннисистка, которая нарушила правила дорожного движения. При этом в докладе органов правопорядка указывается, что Уильямс не была отвлечена никакими электронными устройствами во время ДТП, а также не находилась под воздействием алкоголя или наркотиков.

Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, семикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде и 14-кратной — в парном разряде. Ее младшей сестрой является также известная теннисистка Серена Уильямс.