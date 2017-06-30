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    Теннисистка Винус Уильямс стала виновницей смертельной аварии - СМИ

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    В штате Флорида 37-летняя Винус Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим авто. В результате аварии пассажир другой машины, 78-летний мужчина Джером Барсон, получил тяжелую травму головы и через 14 дней скончался в больнице.
    Американская теннисистка Винус Уильямс. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Американская теннисистка Винус Уильямс стала виновницей дорожной аварии, в которой погиб человек, сообщает TMZ.

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    Авария произошла 9 июня в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида. На одном из перекрестков города 37-летняя Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии пассажир другой машины, 78-летний мужчина Джером Барсон, получил тяжелую травму головы и через 14 дней скончался в больнице. Его супруга, управлявшая автомобилем, также была госпитализирована с множественными ушибами и переломами.

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    Согласно отчету полиции, на который ссылается издание, виновницей аварии является знаменитая теннисистка, которая нарушила правила дорожного движения. При этом в докладе органов правопорядка указывается, что Уильямс не была отвлечена никакими электронными устройствами во время ДТП, а также не находилась под воздействием алкоголя или наркотиков.

    Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, семикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде и 14-кратной — в парном разряде. Ее младшей сестрой является также известная теннисистка Серена Уильямс. 

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