На Уимблдоне теннисистка заставила назойливого зрителя играть против нее

Ким Клейстерс играла в паре с австралийкой Ренне Стаббс против испанки Кончиты Мартинес и американки Андреи Джегер. Болельщик с трибуны посоветовал спортсменке подавать в корпус.

Бельгийка заставила неравнодушного мужчину выйти на корт вместо соперницы и принимать ее подачи. Клейстерс также заметила, что его одежда не соответствует правилам Уимблдона, после чего отдала ему свою запасную юбку.

Смотрите также: На корте и с наградами. Свитолина — в пятерке лучших теннисисток мира

Болельщику удалось принять два мяча из трех, после чего встреча продолжилась. Клейстерс и Стаббс одержали победу со счетом 6:2, 7:5.

Уимблдон проходит в Лондоне с 3 по 16 июля. Призовой фонд турнира составляет 41 миллион долларов. В финале испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила американку Винус Уильям.