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    На Уимблдоне теннисистка заставила назойливого зрителя играть против нее

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    Бывшая первая ракетка мира, бельгийская теннисистка Ким Клейстерс заставила раздававшего советы зрителя принимать свою подачу во время матча легенд на Уимблдоне.
    Канал Chris Gin на Youtube

    Ким Клейстерс играла в паре с австралийкой Ренне Стаббс против испанки Кончиты Мартинес и американки Андреи Джегер. Болельщик с трибуны посоветовал спортсменке подавать в корпус.

    Бельгийка заставила неравнодушного мужчину выйти на корт вместо соперницы и принимать ее подачи. Клейстерс также заметила, что его одежда не соответствует правилам Уимблдона, после чего отдала ему свою запасную юбку.

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    Болельщику удалось принять два мяча из трех, после чего встреча продолжилась. Клейстерс и Стаббс одержали победу со счетом 6:2, 7:5.

    Уимблдон проходит в Лондоне с 3 по 16 июля. Призовой фонд турнира составляет 41 миллион долларов. В финале испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса победила американку Винус Уильям.

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