наверх
13.07.201717:39
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Динамо" договорился с форвардом Гладким расторгнуть контракт

    (обновлено: )40
    Гладкий перешел в "Динамо" в мае 2016 года из донецкого "Шахтера". В прошлом сезоне он провел в составе киевлян 11 матчей, вторую часть сезона отыграл в львовских "Карпатах" на правах аренды.
    Нападающий Александр Гладкий
    ФК "Динамо" Киев

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Киевский футбольный клуб "Динамо" договорился с нападающим Александром Гладким о досрочном расторжении контракта, сообщается официальный сайте  команды.

    Первое интервью Александра Хацкевича на посту тренера киевского Динамо. Видео
    Канал на Youtube ФК "Динамо" Киев
    Первое интервью Хацкевича на посту тренера киевского "Динамо"

    Известно, что договор 29-летнего форварда с киевлянами был рассчитан до конца июня 2019 года.

    Гладкий перешел в "Динамо" в мае 2016 года из донецкого "Шахтера". В прошлом сезоне он провел в составе киевлян 11 матчей, вторую часть сезона отыграл в львовских "Карпатах" на правах аренды.

    Гладкий по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины, стал обладателем Кубка УЕФА-2008/09, а также четырежды завоевал Суперкубок страны. В активе форварда 11 матчей и один гол за сборную Украины.

    Как сообщалось ранее, бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский подписал контракт с белорусским клубом "Динамо-Брест".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валентин Войтков. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш