"Динамо" договорился с форвардом Гладким расторгнуть контракт

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Киевский футбольный клуб "Динамо" договорился с нападающим Александром Гладким о досрочном расторжении контракта, сообщается официальный сайте команды.

Известно, что договор 29-летнего форварда с киевлянами был рассчитан до конца июня 2019 года.

Гладкий перешел в "Динамо" в мае 2016 года из донецкого "Шахтера". В прошлом сезоне он провел в составе киевлян 11 матчей, вторую часть сезона отыграл в львовских "Карпатах" на правах аренды.

Гладкий по два раза выиграл чемпионат и Кубок Украины, стал обладателем Кубка УЕФА-2008/09, а также четырежды завоевал Суперкубок страны. В активе форварда 11 матчей и один гол за сборную Украины.

Как сообщалось ранее, бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский подписал контракт с белорусским клубом "Динамо-Брест".