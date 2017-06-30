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    "Галатасарай" приобрел у киевского "Динамо" Беланда за 8 млн евро

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    Сумма трансфера может увеличиться на два миллиона евро за счет бонусов. Сам 27-летний Беланда подписал с "Галатасараем" четырехлетний контракт с зарплатой 3,35 миллиона евро за сезон.
    Игрок киевского Динамо Юнес Беланда
    dynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Стамбульский "Галатасарай" приобрел у киевского "Динамо" марокканского полузащитника Юнеса Беланда за восемь миллионов евро, сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

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    Сумма трансфера может увеличиться на два миллиона евро за счет бонусов. Сам 27-летний Беланда подписал с "Галатасараем" четырехлетний контракт с зарплатой 3,35 миллиона евро за сезон.

    В минувшем сезоне Беланда выступал на правах аренды за "Ниццу" и забил три гола в 36 матчах.

    Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Динамо" потерял доступ к кредитным траншам в "ПриватБанке", которые были основным источником его финансирования.

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