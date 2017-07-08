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    Экс-игрок киевского "Динамо" пояснил, почему ушел из российского "Тосно"

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    По словам Милевского, он и сам хотел уйти из "Тосно", потому что "никогда не таскал рояль, а привык играть на нем": "А из того, что я видел, я понял, что на меня в команде не сильно рассчитывали".
    Футболист Артем Милевский
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский объяснил причину ухода из российского "Тосно", сообщает канал "Футбол 1". 

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    "Хорошо, что все сложилось так быстро и четко, спасибо моему менеджеру, который сработал оперативно. Я и сам хотел уйти из "Тосно", потому что никогда не таскал рояль, а привык играть на нем. А из того, что я видел, я понял, что на меня в команде не сильно рассчитывали, поэтому инициатива уйти из "Тосно" исходила от меня", — объяснил он.

    "Теперь же я пришел в клуб, в котором меня ждут и в котором в меня верят. Тем более, я буду играть на родине, где я вырос, поэтому хочу принести огромную пользу своему новому клубу", — рассказал Артем Милевский.

    Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский подписал контракт с белорусским клубом "Динамо-Брест".

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