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    Из переработанных отходов. "Шахтер" представил новую домашнюю экипировку

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    Домашняя форма дончан сезона 2017/18 пройдет "боевое крещение" 15 июля в матче за Суперкубок Украины с "Динамо" в Одессе. Футболка и шорты новой формы выполнены из полиэстера, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок.
    Шахтер представил новую домашнюю экипировку
    сайт "Шахтера"

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Донецкий футбольный клуб "Шахтер" представил новый комплект домашней формы сезона 2017/18, сообщает во вторник пресс-служба команды.

    В "Шахтере" новую форму называют "свежим взглядом на клубную оранжево-черную гамму с добавлением современных деталей".

    сайт "Шахтера"
    "Шахтер" представил новую домашнюю экипировку

    "Вертикальные полосы знаковых для "горняков" цветов дополнены косыми ярко-синими вкраплениями на футболке. Этот дизайн вдохновлен домашним стадионом команды: оранжевые и синие переливы напоминают освещенную "Донбасс Арену". Черные рукава и плечи — символ темноты, царящей в глубине угольных шахт Донбасса", — говорится в сообщении.

    Домашняя форма дончан сезона 2017/18 пройдет "боевое крещение" 15 июля в матче за Суперкубок Украины с "Динамо" в Одессе.

    Как отмечается, футболка и шорты новой формы выполнены из полиэстера, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок. На каждый комплект требуется примерно 16 пластиковых бутылок.

    Напомним, на минувшей неделе чемпион и обладатель Кубка Украины по футболу донецкий "Шахтер" потерпел первое "сухое" поражение на тренировочном сборе в Германии.

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