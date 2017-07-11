Из переработанных отходов. "Шахтер" представил новую домашнюю экипировку

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Донецкий футбольный клуб "Шахтер" представил новый комплект домашней формы сезона 2017/18, сообщает во вторник пресс-служба команды.

В "Шахтере" новую форму называют "свежим взглядом на клубную оранжево-черную гамму с добавлением современных деталей".

сайт "Шахтера" "Шахтер" представил новую домашнюю экипировку

"Вертикальные полосы знаковых для "горняков" цветов дополнены косыми ярко-синими вкраплениями на футболке. Этот дизайн вдохновлен домашним стадионом команды: оранжевые и синие переливы напоминают освещенную "Донбасс Арену". Черные рукава и плечи — символ темноты, царящей в глубине угольных шахт Донбасса", — говорится в сообщении.

Домашняя форма дончан сезона 2017/18 пройдет "боевое крещение" 15 июля в матче за Суперкубок Украины с "Динамо" в Одессе.

Как отмечается, футболка и шорты новой формы выполнены из полиэстера, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок. На каждый комплект требуется примерно 16 пластиковых бутылок.

Напомним, на минувшей неделе чемпион и обладатель Кубка Украины по футболу донецкий "Шахтер" потерпел первое "сухое" поражение на тренировочном сборе в Германии.