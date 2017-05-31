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    Спорт

    Тарас Степаненко остается в "Шахтере"

    (обновлено: )4
    Согласно данным, обнародованным пресс-службой донецкого футбольного клуба, новое соглашение с хавбеком сборной Украины рассчитано на пять лет.
    Тарас Степаненко
    УНИАН

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" продлил контракт c полузащитником Тарасом Степаненко, сообщает официальный сайт украинского футбольного клуба.

    Новое соглашение с хавбеком сборной Украины рассчитано на пять лет.

    Смотрите также: "Шахтер" — обладатель Кубка Украины по футболу

    Степаненко перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлурга" в мае 2010 года. В составе "горняков" 27-летний хавбек стал пятикратным чемпионом и победителем Кубка страны, а также пять раз выигрывал Суперкубок Украины.

    Ранее сообщалось, что российский ФК "Зенит" уволил экс-тренера "Шахтера" Мирчу Луческу. 

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