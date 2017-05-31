Тарас Степаненко остается в "Шахтере"

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" продлил контракт c полузащитником Тарасом Степаненко, сообщает официальный сайт украинского футбольного клуба.

Новое соглашение с хавбеком сборной Украины рассчитано на пять лет.

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Степаненко перешел в "Шахтер" из запорожского "Металлурга" в мае 2010 года. В составе "горняков" 27-летний хавбек стал пятикратным чемпионом и победителем Кубка страны, а также пять раз выигрывал Суперкубок Украины.

Ранее сообщалось, что российский ФК "Зенит" уволил экс-тренера "Шахтера" Мирчу Луческу.