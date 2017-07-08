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    Неожиданное поражение. "Шахтер" проиграл "середняку" чемпионата Бельгии

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    В первых трех матчах на сборах в Германии "горняки" одерживали победы, затем случилась неожиданная нулевая ничья в матче против скромного немецкого клуба "Хольштайн Киль".
    Канал на Youtube FC Shakhtar Donetsk

    Чемпион и обладатель Кубка Украины по футболу донецкий "Шахтер"  потерпел первое "сухое" поражение на тренировочном сборе в Германии.

    Подопечные португальского тренера Паулу Фонсеки продолжают подготовку к новому сезону, который стартует уже 15 июля матчем за Суперкубок Украины.

    Смотрите также: "Шахтер" — обладатель Кубка Украины по футболу

    В первых трех матчах "горняки" одерживали победы, затем случилась неожиданная нулевая ничья в матче против скромного немецкого клуба "Хольштайн Киль", а 7 июля украинский клуб и вовсе проиграл 6-й команде чемпионата Бельгии-2017 "Шарлеруа" — 0:2.

    Отметим, что "Шахтер" играл в своем основном составе.

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