Неожиданное поражение. "Шахтер" проиграл "середняку" чемпионата Бельгии

Чемпион и обладатель Кубка Украины по футболу донецкий "Шахтер" потерпел первое "сухое" поражение на тренировочном сборе в Германии.

Подопечные португальского тренера Паулу Фонсеки продолжают подготовку к новому сезону, который стартует уже 15 июля матчем за Суперкубок Украины.

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В первых трех матчах "горняки" одерживали победы, затем случилась неожиданная нулевая ничья в матче против скромного немецкого клуба "Хольштайн Киль", а 7 июля украинский клуб и вовсе проиграл 6-й команде чемпионата Бельгии-2017 "Шарлеруа" — 0:2.

Отметим, что "Шахтер" играл в своем основном составе.