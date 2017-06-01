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    Спорт

    Ветеран "Шахтера" Кучер покидает клуб

    (обновлено: )29
    Александр Кучер провел в "Шахтере" 11 последних сезонов, сыграв 295 матчей и забив 12 голов. Защитник "горняков" 6 раз выигрывал Кубок Украины и побеждал с "Шахтером" в Кубке УЕФА.
    Защитник ФК Шахтер Александр Кучер
    Сайт ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Защитник ФК "Шахтер" и национальной сборной Украины по футболу Александр Кучер покидает донецкий клуб, сообщает Tribuna.com.

    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    ФК "Шахтер"
    "Шахтер" - обладатель Кубка Украины по футболу

    У Кучера закончился контракт с "горняками", однако пока неизвестно, завершит ли 34-летний футболист карьеру.

    Александр Кучер провел в "Шахтере" 11 последних сезонов, сыграв 295 матчей и забив 12 голов. Он – семикратный чемпион Украины, 6 раз выигрывал Кубок страны и побеждал с "Шахтером" в Кубке УЕФА. 

    Отметим, Кучер вызван в тренировочный лагерь сборной Украины накануне матчей с Мальтой и Финляндией.

    Накануне стало известно, что Сергей Ребров ушел с поста главного тренера киевского "Динамо". 

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