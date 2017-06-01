Ветеран "Шахтера" Кучер покидает клуб

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Защитник ФК "Шахтер" и национальной сборной Украины по футболу Александр Кучер покидает донецкий клуб, сообщает Tribuna.com.

У Кучера закончился контракт с "горняками", однако пока неизвестно, завершит ли 34-летний футболист карьеру.

Александр Кучер провел в "Шахтере" 11 последних сезонов, сыграв 295 матчей и забив 12 голов. Он – семикратный чемпион Украины, 6 раз выигрывал Кубок страны и побеждал с "Шахтером" в Кубке УЕФА.

Отметим, Кучер вызван в тренировочный лагерь сборной Украины накануне матчей с Мальтой и Финляндией.

Накануне стало известно, что Сергей Ребров ушел с поста главного тренера киевского "Динамо".