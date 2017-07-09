Украинские гимнастки завоевали "серебро" на этапе Кубка мира

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Сборная Украины завоевала "серебро" на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Берлине, сообщает Xsport. Сборная выступала в составе — Евгения Гомон, Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Дарья Кобец, Диана Мижерицкая и Валерия Ханина.
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Украинская команда набрала 36,050 балла, уступив первое место россиянкам, набравшим 37,200 пункта. Третье место заняли представительницы Белоруссии, которые записали на свой счет 35,300 очка.
В личном первенстве также выступали Алена Дьяченко и Екатерина Луценко, но им не удалось квалифицироваться в финал ни одной из дисциплин. В отборочном турнире Дьяченко стала шестой в многоборье, а Луценко остановилась на 22-й позиции.
Напомним, Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020 году. Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2017 прошел в мае в Будапеште (Венгрия).