КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Сборная Украины завоевала "серебро" на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Берлине, сообщает Xsport. Сборная выступала в составе — Евгения Гомон, Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Дарья Кобец, Диана Мижерицкая и Валерия Ханина.

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Украинская команда набрала 36,050 балла, уступив первое место россиянкам, набравшим 37,200 пункта. Третье место заняли представительницы Белоруссии, которые записали на свой счет 35,300 очка.

xsport Украинские гимнастки завоевали "серебро" на этапе Кубка мира. Результаты турнира

В личном первенстве также выступали Алена Дьяченко и Екатерина Луценко, но им не удалось квалифицироваться в финал ни одной из дисциплин. В отборочном турнире Дьяченко стала шестой в многоборье, а Луценко остановилась на 22-й позиции.

Напомним, Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020 году. Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2017 прошел в мае в Будапеште (Венгрия).