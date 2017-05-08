Украинская гимнастка завоевала 4 "золота" на международном турнире

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Украинская гимнастка Кристина Пограничная завоевала на международном турнире Danubia Cup 2017 в Словакия четыре золотых медали, сообщает Федерация гимнастики Украины.

Спортсменка выступила на соревнованиях с 3 предметами: обруч, мяч и булавы и заняла первое место в многоборье. Гимнасток также награждали за каждый вид отдельно. В итоге юная грация везёт домой 4 золота — за многоборье, обруч (16,650), мяч (17,100) и булавы (16,750).

Талантливую спортсмену так же поздравил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-10 мирового рейтинга Всемирной теннисной ассоциации (WTA), поднявшись на две позиции.