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    Украинская гимнастка завоевала 4 "золота" на международном турнире

    (обновлено: )2210
    Федерация гимнастики Украины сообщает, что 13-летняя Кристина Пограничная завоевала четыре золотых медали на международном турнире в Словакии.
    Украинская гимнастка Кристина Пограничная
    rg.sport.ua

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Украинская гимнастка Кристина Пограничная завоевала на международном турнире  Danubia Cup 2017 в Словакия четыре золотых медали, сообщает Федерация гимнастики Украины. 

    Спортсменка выступила на соревнованиях с 3 предметами: обруч, мяч и булавы и заняла первое место в многоборье. Гимнасток также награждали за каждый вид отдельно. В итоге юная грация везёт домой 4 золота — за многоборье, обруч (16,650), мяч (17,100) и булавы (16,750).

    Талантливую спортсмену так же поздравил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 

    Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-10 мирового рейтинга Всемирной теннисной ассоциации (WTA), поднявшись на две позиции.

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