Праздник дружбы и гимнастики. Спорт снова доказал, что он – вне политики

РИА Новости Украина — Sputnik, Лев Рыжков

Королевы и принцессы

В этом году турнир проходит в спорткомплексе Московского государственного института международных отношений, расположенном в подмосковном городе Одинцово. Совсем недалеко от места соревнований идут на учебу будущие дипломаты и политики. Может быть, это и символично – ведь и на турнир приехали молодые спортсменки из-за рубежа. Некоторые – даже вопреки политике своих стран.

Спортивный комплекс – чистый, ухоженный. А внутри – настоящий аншлаг. Повсюду, на всех трибунах – юные спортсменки в костюмах для выступлений, их тренеры, родители, даже бабушки с дедушками. Повсюду – атмосфера праздника. Ведь подводятся первые итоги в индивидуальном зачете.

Девочек много, и красивы без исключения все. Многие из них – будущие чемпионки, чьи достижения наверняка уже скоро станут сенсацией крупных международных соревнований. Спортсменки – их больше трехсот – выстраиваются на спортивной площадке. И в этот момент они напоминают красавиц на балу.

И, собственно, это и есть бал. Его безусловная королева – пятикратный золотой призер чемпионатов мира и Европы, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", легендарная спортсменка и известная телеведущая Яна Батыршина. Именно она вручает награды лучшим из лучших. А вместе с ней – легендарные чемпионки Мария Киселева, Софья Великая и Вера Сесина.

Надо видеть, как грациозно, словно настоящие королевы, выходят девочки за наградами. Жюри отметило не только выступление россиянок. Превосходные результаты показали юные спортсменки из Узбекистана. Первое и второе места турнира в индивидуальном зачете для спортсменок 2009 года рождения взяли гимнастки из Ташкента. Также турнирное серебро для спортсменок 2008 года – у Узбекистана.

РИА Новости | Перейти в фотобанк VI Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной

И вот звучат аплодисменты. Хозяйка праздника Яна Батыршина вручает победительницам кубки и призы от спонсоров. Корреспондент Sputnik поговорил с Яной о ее впечатлениях от турнира.

Есть, на кого равняться

Яна, много ли молодых спортсменок приехало на турнир из-за рубежа?

— Наш турнир официально называется открытым, но фактически имеет статус международного. Помимо Узбекистана к нам приехала команда Украины. Спортсменки из города Днепр. И это очень хорошо. Дело в том, что из-за политических разногласий два года украинские спортсмены не приезжали и не выступали. А до этого – каждый год было по две-три команды. И вот спустя два года приехали два человека. Но все равно – команда!

Анонсировалось участие белорусских и казахстанских спортсменок.

— К сожалению, в самый последний момент они заболели. И там, и там заболело по половине команды, и тренеры решили в этом году не везти своих подопечных. Так что остальные участники – из российских городов. От Благовещенска и Красноярска до Санкт-Петербурга. Всего на турнире выступает 54 команды, более трехсот гимнасток.

РИА Новости | Перейти в фотобанк VI Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной

Узбекские спортсменки показывают стабильно высокий результат. В прошлом году они стали золотыми призерками.

— Да! Узбекская команда всегда выступает блестяще. В прошлом году у нас было три команды из Узбекистана. Сейчас – одна. Возможно, по финансовой причине. Ведь все спортсмены летают за свой счет. Также возможно, свою роль сыграло и то, что турнир проходит в будние дни. Хотя раньше он проводился в выходные. Но так мы договорились с залом, что нам дали только будние дни.

Очень часто узбекские спортсменки выступают даже лучше, чем наши гимнастки. Например, сегодня узбекская гимнастка выиграла соревнования. И совершенно заслуженно! Честно скажу: вчера от ее выступления у меня и у всех – глаза на лоб полезли. Потому что эта девочка – Сария Салимова — показала просто невероятное упражнение. Этим и отличается узбекская школа.

РИА Новости | Перейти в фотобанк VI Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной

Ведь я и сама из Ташкента. И Алина Кабаева – тоже. И хотя во мне и нет узбекской крови, но это – все мое, родное. И девочки из Ташкента всегда показывают очень высокий уровень. Поэтому им есть на кого равняться, можно так сказать, Узбекистану – нельзя подводить.

А как в других странах? Такой же высокий уровень?

— Сохранились старые добрые спортивные традиции Советского Союза. И все работают примерно по одной системе. И Россия, и Украина, и Белоруссия, и Узбекистан.

Как вы оцениваете выступление украинской команды?

— Вчера одна девочка выступила хорошо, а второй, помладше – ей не повезло: она сделала две "потери". Сегодня ее шанс реабилитироваться. Но, к сожалению, в нашем виде спорта, когда ты делаешь "потери", даже если все остальное ты делаешь хорошо, тебе пьедестала – не видать. Поэтому выигрывает тот, кто не совершил ни одной ошибки.

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То есть, никакая политика на спортивные результаты не влияет?

— Я всегда говорю, что спорт – вне политики. В нашем виде спорта такого вообще не бывает. Потому что и Россия, и Украина, и Белоруссия – мы друг за друга всегда болеем и всегда друг друга поддерживаем. Что бы там ни было – мы всегда друг за друга. Поэтому еще раз скажу, что спорт и культура – это две единственные, наверное, составляющие в нашей жизни, которые не ведутся на политику. Мы как дружим, так и продолжаем дружить, и будем всегда это делать.