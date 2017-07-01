КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020 году. Об этом сообщает Европейский союз гимнастики.

Столица Украины официально названа городом-организатором турнира.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2017 прошел в мае в Будапеште (Венгрия).

Отметим, Киев уже принимал подобный турнир в 2004 году.

Кроме того, в столице Украины ежегодно (с перерывом 2014-2016) проходит престижный международный турнир "Кубок Дерюгиной".

Ранее сообщалось, что украинец Виктор Выхрист завоевал золото в весовой категории более 91 кг на чемпионате Европы по боксу, который прошел в Харькове.