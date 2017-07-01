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    Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020 году

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    Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2017 прошел в мае в Будапеште. Столица Украины официально названа городом-организатором турнира в 2020 году.
    Художественная гимнастика
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Киев примет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020 году. Об этом сообщает Европейский союз гимнастики.

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    Столица Украины официально названа городом-организатором турнира.

    Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2017 прошел в мае в Будапеште (Венгрия).

    Отметим, Киев уже принимал подобный турнир в 2004 году.

    Кроме того, в столице Украины ежегодно (с перерывом 2014-2016) проходит престижный международный турнир "Кубок Дерюгиной".

    Ранее сообщалось, что украинец Виктор Выхрист завоевал золото в весовой категории более 91 кг на чемпионате Европы по боксу, который прошел в Харькове.

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