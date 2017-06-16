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    Опасный трюк гимнастки над Ниагарским водопадом

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    36-летняя гимнастка, мать троих детей Эрендира Васкес Валленда исполнила новый трюк над Ниагарским водопадом. Спортсменка поднялась в воздух, держась за обруч, прикреплённый к летящему вертолету.
    Канал CTV News на youtube

    В небе она исполнила несколько акробатических фигур, которые вызвали восторг у зрителей, наблюдавших за происходящим с земли, сообщает CBC.

    В некоторые моменты женщина парила над пропастью, держась за обруч только пальцами ног или зубами. "Хорошо снова вернуться на землю", — сказала гимнастка после трюка.

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    По ее словам, ветер в небе был намного сильней, чем она ожидала — это вызвало некоторое волнение.

    "В мыслях я старалась вернуться на задний двор, где обычно тренируюсь, и все получилось", — призналась Валленда.

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