Опасный трюк гимнастки над Ниагарским водопадом

В небе она исполнила несколько акробатических фигур, которые вызвали восторг у зрителей, наблюдавших за происходящим с земли, сообщает CBC.

В некоторые моменты женщина парила над пропастью, держась за обруч только пальцами ног или зубами. "Хорошо снова вернуться на землю", — сказала гимнастка после трюка.

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По ее словам, ветер в небе был намного сильней, чем она ожидала — это вызвало некоторое волнение.

"В мыслях я старалась вернуться на задний двор, где обычно тренируюсь, и все получилось", — призналась Валленда.