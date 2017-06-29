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    "Карпаты" выставили с главного стадиона Львова

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    Руководство "Арены Львов" регулярно затягивало переговоры, срывало их процесс "или собственным нежеланием, или отсутствием каких-либо менеджерских видений", сообщила пресс-служба львовского клуба.
    Арена-Львов
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Карпаты" не будет выступать на "Арене Львов" и вынужденно возвращается на стадион "Украина", сообщает в четверг пресс-служба львовского клуба.

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    Львовяне обвиняют руководство стадиона в затягивании переговоров.

    "ФК "Карпаты" стал инициатором 5-летнего контракта с "Ареной Львов", а сами переговоры инициировал еще с февраля. Однако руководство "Арены Львов" регулярно затягивало переговоры, срывало их процесс или собственным нежеланием, или отсутствием каких-либо менеджерских видений", — говорится в сообщении.

    Пресс-служба ФК отмечает, что у клуба не осталось другого выхода, кроме как вернуться на стадион "Украина".

    Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Карпаты" подтвердил назначение испанца Серхио Наварро на пост главного тренера команды. В тренерский штаб также вошли два испанца — ассистент Иван Медаль и тренер по физподготовке Хосе Пастор.

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