"Карпаты" выставили с главного стадиона Львова

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Карпаты" не будет выступать на "Арене Львов" и вынужденно возвращается на стадион "Украина", сообщает в четверг пресс-служба львовского клуба.

Львовяне обвиняют руководство стадиона в затягивании переговоров.

"ФК "Карпаты" стал инициатором 5-летнего контракта с "Ареной Львов", а сами переговоры инициировал еще с февраля. Однако руководство "Арены Львов" регулярно затягивало переговоры, срывало их процесс или собственным нежеланием, или отсутствием каких-либо менеджерских видений", — говорится в сообщении.

Пресс-служба ФК отмечает, что у клуба не осталось другого выхода, кроме как вернуться на стадион "Украина".

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Карпаты" подтвердил назначение испанца Серхио Наварро на пост главного тренера команды. В тренерский штаб также вошли два испанца — ассистент Иван Медаль и тренер по физподготовке Хосе Пастор.