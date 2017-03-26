Матч "Олимпик" - "Карпаты" завершился нулевой ничьей

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Черкассах в рамках чемпионата Украины по футболу в последнем матче первого этапа "Олимпик" разошелся миром в поединке с "Карпатами" — 0:0. Об этом сообщает Football.ua.

В перенесенном матче 17-го тура из-за погодных условий "Олимпик" принимал "Карпаты" на условно домашнем поле в Черкассах.

Первый по-настоящему голевой момент в матче возник на 25-й минуте. Грисьо совершил отличный проход и пробил прямо по центру. Махарадзе ногами отбил мяч, а Эмерсон вынес его из штрафной.

Во втором тайме команды допускали очень много ошибок, и мяч надолго не задерживался ни у одной. Активнее заиграл после перерыва Моха, который пытался индивидуальным мастерством вносить хоть какое-то разнообразие в игру.

Самый опасный момент во втором тайме был у "Олимпика" на 73-й минуте. Гошкодеря бил в падении через себя, но Боровик выручил "Карпаты". Попытки тренеров заменами изменить что-то на поле не повлияли на рисунок игры, команды продолжили катать мяч в середине поля до финального свистка.

Ранее сообщалось, что украинский футболист, воспитанник "Шахтера" Сергей Болбат, выступающий на правах аренды за бельгийский клуб "Локерен", пробежал мимо мяча во время исполнения штрафного в матче против голландского "Твенте".