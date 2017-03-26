наверх
26.03.201717:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Матч "Олимпик" - "Карпаты" завершился нулевой ничьей

    (обновлено: )17
    В перенесенном матче семнадцатого тура из-за погодных условий "Олимпик" принимал "Карпаты" на условно домашнем поле в Черкассах. Попытки тренеров заменами изменить что-то на поле не повлияли на рисунок игры.
    Матч Карпаты - Олимпик
    ФК "Карпаты"

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Черкассах в рамках чемпионата Украины по футболу в последнем матче первого этапа "Олимпик" разошелся миром в поединке с "Карпатами" — 0:0. Об этом сообщает Football.ua.

    Курьез дня. Вратарь сборной Белоруссии пропустил гол между ног. Видео
    Канал Varinder Kooner на Youtube
    Курьез дня. Вратарь сборной Белоруссии пропустил гол между ног

    В перенесенном матче 17-го тура из-за погодных условий "Олимпик" принимал "Карпаты" на условно домашнем поле в Черкассах. 

    Первый по-настоящему голевой момент в матче возник на 25-й минуте. Грисьо совершил отличный проход и пробил прямо по центру. Махарадзе ногами отбил мяч, а Эмерсон вынес его из штрафной. 

    Во втором тайме команды допускали очень много ошибок, и мяч надолго не задерживался ни у одной. Активнее заиграл после перерыва Моха, который пытался индивидуальным мастерством вносить хоть какое-то разнообразие в игру.

    Самый опасный момент во втором тайме был у "Олимпика" на 73-й минуте. Гошкодеря бил в падении через себя, но Боровик выручил "Карпаты". Попытки тренеров заменами изменить что-то на поле не повлияли на рисунок игры, команды продолжили катать мяч в середине поля до финального свистка.

    Ранее сообщалось, что украинский футболист, воспитанник "Шахтера" Сергей Болбат, выступающий на правах аренды за бельгийский клуб "Локерен", пробежал мимо мяча во время исполнения штрафного в матче против голландского "Твенте".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Церемония отпевания Дениса Вороненкова в Киеве
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Наручники. Архивное фото
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Состав с углем ожидает отправку в Донецк
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске