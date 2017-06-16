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    Спорт

    Львовские "Карпаты" определились с тренерским составом

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    В течение последних трех лет Серхио Наварро работал в академии "Вильярреала". В тренерский штаб "Карпат" вошли два испанца - ассистент Иван Медаль и тренер по физподготовке Хосе Пастор.
    Серхио Наварро
    ФК "Карпаты"

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина.  Футбольный клуб "Карпаты" подтвердил назначение испанца Серхио Наварро на пост главного тренера команды.

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    37-летний специалист начал карьеру в качестве тренера молодежных команд "Кастельона". В 2011 году Наварро был помощником в тренерском штабе Курбана Бердыева в "Рубине".

    В течение последних трех лет Серхио Наварро работал в академии "Вильярреала". В тренерский штаб "Карпат" вошли два испанца — ассистент Иван Медаль и тренер по физподготовке Хосе Пастор.

    Ранее сообщалось, что нападающий киевского "Динамо" Александр Гладкий на правах аренды перешел в клуб львовские "Карпаты".

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