Львовские "Карпаты" определились с тренерским составом

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Карпаты" подтвердил назначение испанца Серхио Наварро на пост главного тренера команды.

37-летний специалист начал карьеру в качестве тренера молодежных команд "Кастельона". В 2011 году Наварро был помощником в тренерском штабе Курбана Бердыева в "Рубине".

В течение последних трех лет Серхио Наварро работал в академии "Вильярреала". В тренерский штаб "Карпат" вошли два испанца — ассистент Иван Медаль и тренер по физподготовке Хосе Пастор.

Ранее сообщалось, что нападающий киевского "Динамо" Александр Гладкий на правах аренды перешел в клуб львовские "Карпаты".