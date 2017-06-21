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    Спорт

    Известный американский гольфист попал в больницу

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    По данным СМИ, Тайгер Вудс лег в больницу с целью избавиться от зависимости от болеутоляющих лекарств и препаратов от расстройства сна. Как долго он там будет находиться, не известно.
    Гольфист Тайгер Вудс
    Orlando Ramirez-USA TODAY Sports

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Знаменитый американский гольфист, 14-кратный победитель турниров "Мэйджор" Тайгер Вудс лег на лечение в клинику, чтобы избавиться от зависимости от болеутоляющих лекарств и препаратов от расстройства сна, сообщает АП.

    В мае Вудс был обнаружен полицией спящим за рулем автомобиля недалеко от своего дома в Джупитере (штат Флорида) и арестован по подозрению в езде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

    Агент Вудса Марк Стейнберг заявил, что пока не знает, как долго гольфист пробудет на лечении, сообщает Р-Спорт.

    "Я горжусь им. Он собирается получить право на то, чтобы иметь возможность вести здоровый образ жизни", – добавил Стейнберг, не став уточнять, в каком именно медицинском учреждении будет проходить стационарное лечение 41-летний Вудс.

    Как ранее сообщили в полиции, в организме спортсмена были найдены следы четырех препаратов, в том числе сильного обезболивающего, средства от аллергии и успокоительного, которые вызывают сонливость.

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