Известный американский гольфист попал в больницу

Orlando Ramirez-USA TODAY Sports

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Знаменитый американский гольфист, 14-кратный победитель турниров "Мэйджор" Тайгер Вудс лег на лечение в клинику, чтобы избавиться от зависимости от болеутоляющих лекарств и препаратов от расстройства сна, сообщает АП.

В мае Вудс был обнаружен полицией спящим за рулем автомобиля недалеко от своего дома в Джупитере (штат Флорида) и арестован по подозрению в езде в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Агент Вудса Марк Стейнберг заявил, что пока не знает, как долго гольфист пробудет на лечении, сообщает Р-Спорт.

"Я горжусь им. Он собирается получить право на то, чтобы иметь возможность вести здоровый образ жизни", – добавил Стейнберг, не став уточнять, в каком именно медицинском учреждении будет проходить стационарное лечение 41-летний Вудс.

Как ранее сообщили в полиции, в организме спортсмена были найдены следы четырех препаратов, в том числе сильного обезболивающего, средства от аллергии и успокоительного, которые вызывают сонливость.