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    Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудком

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    По информации СМИ, футболист в воскресенье не сыграет в выездном матче "Барселоны" в чемпионате Испании с "Лас-Пальмасом", из-за проблем со здоровьем Пике пропустит несколько дней.
    Защитник Барселоны Жерар Пике
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике был доставлен в больницу из-за проблем с желудком, сообщает Marca.

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    Таким образом, футболист в воскресенье не сыграет в выездном матче "Барселоны" в чемпионате Испании с "Лас-Пальмасом". По данным издания, из-за проблем со здоровьем Пике пропустит несколько дней.

    "Барселона" после 36 матчей набрала 84 очка и лидирует в чемпионате Испании, опережая по дополнительным показателям мадридский "Реал", который имеет игру в запасе.

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