Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудком

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике был доставлен в больницу из-за проблем с желудком, сообщает Marca.

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Таким образом, футболист в воскресенье не сыграет в выездном матче "Барселоны" в чемпионате Испании с "Лас-Пальмасом". По данным издания, из-за проблем со здоровьем Пике пропустит несколько дней.

"Барселона" после 36 матчей набрала 84 очка и лидирует в чемпионате Испании, опережая по дополнительным показателям мадридский "Реал", который имеет игру в запасе.