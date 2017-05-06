В Дели более 200 детей попали в больницу после утечки газа

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Дели 200 школьниц были госпитализированы в субботу из-за утечки газа, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Утечка произошла около 07.30 местного времени, при этом не в самой школе, а в расположенном у нее контейнерном депо.

О каком газе может идти речь, пока не сообщается. Около 30 школьников упали в обморок, у них наблюдались раздражение кожи и головокружение. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

Как заявил заместитель главного министра Дели Мания Сисодия, дети в беседе с ним заявил, что чувствуют себя нормально.

Представитель полиции Дели Ромил Бания также сообщил о 9 госпитализированных учителях. "Будут предприняты юридические меры, это случай небрежности, опасные материалы хранились не надлежащим образом", — цитирует его агентство ANI.

Кроме того, сообщается, что всего 310 учеников получили медицинскую помощь.

По данным местных СМИ, утечка произошла из импортированного из Китая баллона, содержащего вещество хлорметил пиридина, который используется для производства пестицидов.

Напомним, 27 апреля во французском городе Руан после обеда в школьной столовой отравились более 300 детей.