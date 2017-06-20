В Японии из-за аномальной жары в больницах оказались 700 человек

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В Японии за последнюю неделю почти 700 человек попали в больницы с тепловым ударом, сообщила служба пожарной охраны, которая в Японии отвечает также и за службу скорой помощи.

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С 12 по 18 июня в больницы из-за жары были доставлены 697 человек, двое скончались. По сравнению с предыдущей неделей число доставленных в больницы выросло на 101 человека. Госпитализация потребовалась 228 пострадавшим. Более 50% пострадавших от жары – люди старше 65 лет.

Как сообщалось ранее, с понедельника в Украину пришла жаркая погода, преимущественно без осадков и с переменной облачностью.