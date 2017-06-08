В Украину идет 30-градусная жара

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В восточных, южных, а также центральных областях пройдут в пятницу кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории страны без осадков. В ряде регионов ожидается жара до +30.

"Ветер северный 5-10 м/с, днем в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Температура ночью +11…+16, на западе страны +7…+12; днем +21…+26, "местами в восточных, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму до +30".

Укргидрометцентр Погода на 8 июня 2017 года

Напомним, ночь на четверг, 8 июня, в Киеве оказалась рекордно теплой с 1881 года.