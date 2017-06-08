наверх
08.06.201722:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украину идет 30-градусная жара

    (обновлено: )85111
    Температура на западе страны поднимется до +21...+26, местами в восточных, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму до +30. Ожидаются кратковременные дожди.
    Жара в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В восточных, южных, а также центральных областях пройдут в пятницу кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории страны без осадков. В ряде регионов ожидается жара до +30.

    "Ветер северный 5-10 м/с, днем в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

    Температура ночью +11…+16, на западе страны +7…+12; днем +21…+26, "местами в восточных, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму до +30".

    Укргидрометцентр
    Погода на 8 июня 2017 года

    Напомним, ночь на четверг, 8 июня, в Киеве оказалась рекордно теплой с 1881 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
    Сирия: США нанесли новый удар
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Рассмотрение дела Руслана Коцабы в Высшем специализированном суде
    Дело против журналиста Коцабы
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве