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    Ночь в Киеве оказалась рекордно теплой с 1881 года

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    Температура воздуха в тени в среду достигла +30, благодаря чему ночь на 8 июня оказалась рекордно теплой с 1881 года - температура не опустилась ниже +19,1, что на +0,5 теплее предыдущего рекорда 2011 года.
    Ночь в Киеве. Архивное фото
    Олег Стельмах/elektraua.info

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Ночь на четверг, 8 июня, в Киеве оказалась рекордно теплой с 1881 года, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории.

    "Впервые в этом году температура воздуха в тени достигла +30,0°. В прошлом году это произошло на две недели позже. Благодаря знойному дню ночь на 8 июня оказалась рекордно теплой с 1881 года, потому что температура не опустилась ниже +19,1°, что на 0,5° теплее предыдущего рекорда 2011 года", — говорится в сообщении.

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    Кроме того, по данным обсерватории, на жару отреагировала вода в Днепре — температура воды в среду в районе Гидропарка поднялась выше +20°. В 2016 году это произошло на десять дней позже.

    В четверг в Киеве наблюдается переменная облачность. На большей части территории страны прошли кратковременные дожди.

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