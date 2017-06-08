Украину накроет грозами

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В четверг, 8 июня в Украине переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.

Ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкой и Житомирской сильные дожди, в Карпатах очень сильные дожди.

Ветер юго-восточный (в западных областях — северо-западный), 5-10 м/с.

Температура в западных, Винницкой и Житомирской областях ночью 11-16°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 28-33°, на Киевщине и Черниговщине 22-27°.В

Киеве в четверг кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем при грозе шквал 15-20 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 22-24°.

УкрГМЦ в facebook Карта погоды на 8 июля

Напомним, мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в Москве и столичном регионе, по данным пресс-службы департамента здравоохранения столицы, унес жизни 11 человек и повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка. ГСУ СК по Московской области ранее сообщал о гибели ребенка и мужчины во время урагана в Подмосковье.

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