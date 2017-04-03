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    Киев

    В Киеве за три дня апреля установлены 4 температурных рекорда

    (обновлено: )3310
    По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории 3 апреля в Киеве зафиксировано самую теплую ночь за 137 лет наблюдений.
    Магнолии в Национальном ботаническом саду им. Н.Н.Гришко
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории 1 апреля в Киеве установлен температурный рекорд — наблюдалась самая теплая теплая ночь с 1881 года.

    В ботаническом саду в Киеве зацвели магнолии
    Украинское фото
    В ботаническом саду в Киеве зацвели магнолии

    "Столбик термометра не опустился ниже 10,0°С, что на 2,0°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 1975 года. 2 апреля в столице температура после полудня поднялась до + 23,1° С, что на 1,1° С выше предыдущего максимального значения 1990 года, кроме этого среднесуточная температура достигла + 14° С, таким образом повторив рекордное значение 1990 года", — сообщает геофизическая лаборатория.

    3 апреля в Киеве зафиксировано самую теплую ночь за 137 лет наблюдений: так температура не опустилась ниже 11,9 ° С, что на 0,3 ° С теплее чем это было в 1990 году.

    Ране синоптики прогнозировали, что в понедельник в Киеве будет идти дождь, но при этом сохранится теплая погода — дневная температура — от 20 до 22 градусов, ночью — от 7 до 9.

     

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