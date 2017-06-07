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    Киев

    Въезд транспорта в Киев ограничат из-за жары

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    Соответствующие меры осуществляются в соответствии с распоряжением КГГА от 07.07.2012 №1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах Киева в связи с повышением температуры воздуха".
    Здание Киевской горгосадминистрации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Киевская горадминистрация может отграничить въезд в Киев для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 тонн при повышении температуры воздуха до более +28°С.

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    Ограничение будет действовать с 10.00 до 22.00, сообщает пресс-служба КГГА.

    Такие меры осуществляются в соответствии с распоряжением горадминистрации от 07.07.2012 №1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах Киева в связи с повышением температуры воздуха".

    "Просим всех перевозчиков принять информацию к сведению", —  говорится в сообщении.

    По данным синоптиков, в среду в Киеве температура воздуха поднимется до 30-32 градусов тепла. 

    Ранее сообщалось, что с 9 июня в центре Киева на несколько дней будет ограничено транспортное движение

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