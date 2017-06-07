Въезд транспорта в Киев ограничат из-за жары

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Киевская горадминистрация может отграничить въезд в Киев для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 тонн при повышении температуры воздуха до более +28°С.

Ограничение будет действовать с 10.00 до 22.00, сообщает пресс-служба КГГА.

Такие меры осуществляются в соответствии с распоряжением горадминистрации от 07.07.2012 №1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах Киева в связи с повышением температуры воздуха".

"Просим всех перевозчиков принять информацию к сведению", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в среду в Киеве температура воздуха поднимется до 30-32 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что с 9 июня в центре Киева на несколько дней будет ограничено транспортное движение.