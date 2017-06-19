наверх
19.06.201703:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    С понедельника в Украине начнется жара, осадков не предвидится

    (обновлено: )16
    Согласно прогнозу, в Киеве в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +26...+28 градусов.
    Лето в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 19 июня, в Украине ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков и с переменной облачностью, сообщает Укргидрометцентр

    Мощный ливень во Львове
    varta1.com.ua
    Экстренная ситуация во Львове: мощный ливень и реки мусора

    Согласно прогнозу, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов.

    На западе Украины обещают переменную облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +21…+27 градусов. В Карпатах кратковременный небольшой дождь, днем местами, гроза, температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

    На севере страны — переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +22…+28 градусов.

    В центре Украины также ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.

    Смотрите также: На Киев обрушился ураган: ряд улиц затоплены

    На востоке — переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +21…+27 градусов.

    Скриншот Укргидрометцентра
    Прогноз погоды в Украине на 20 июня 2017 года

    На юге Украины будет переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, грозы, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+28 градусов.

    Смотрите также: Все важное, что вы пропустили. Другие итоги недели от Бортника

    В Крыму синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов. В Ялте кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +22…+24 градуса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    ЛГБТ-марш в Киеве
    "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Пункт пропуска в первые часы после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу