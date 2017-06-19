С понедельника в Украине начнется жара, осадков не предвидится

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 19 июня, в Украине ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков и с переменной облачностью, сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов.

На западе Украины обещают переменную облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +21…+27 градусов. В Карпатах кратковременный небольшой дождь, днем местами, гроза, температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

На севере страны — переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +22…+28 градусов.

В центре Украины также ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.

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На востоке — переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +21…+27 градусов.

Скриншот Укргидрометцентра Прогноз погоды в Украине на 20 июня 2017 года

На юге Украины будет переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, грозы, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+28 градусов.

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В Крыму синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов. В Ялте кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +22…+24 градуса.